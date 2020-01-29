شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونـا الجديـد» يفاقـم تباطـؤ الاقتـصـاد الصـينـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهدد الإجراءات التي اتخذتها الصين لاحتواء وباء كورونا على غرار تقييد حركة وسائل النقل وشلّ قطاع السياحة بمفاقمة تباطؤ الاقتصاد، ما يذكّر بتداعيات فيروس سارس عام 2002-2003.

وسعياً لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 2700 شخص، اتخذت الصين إجراءات غير مسبوقة تهدد بتعطيل الحركة الاقتصادية.

وصارت مدينة ووهان، مهد الفيروس، معزولة عملياً عن العالم، على غرار كامل مقاطعة هوباي، ولتقييد الحركة خلال رأس السنة الصينية، ألغت الحكومة الاثنين الرحلات المنظمة داخل الصين وخارجها، ما يمثل ضربة للسياحة التي ساهمت ب11% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، وفق الأرقام الرسمية.

وتظهر تداعيات منع الرحلات أيضاً في مناطق أخرى من آسيا، منها اليابان وتايلندا، حيث يمثل إنفاق السياح الصينيين محركاً أساسياً للاقتصاد.

مستهلكون مذعورون

كما من المحتمل أن يتراجع الاستهلاك أيضاً، إذ يدفع مناخ الذعر الصينيين للبقاء في منازلهم وعدم المخاطرة بزيارة المراكز التجارية والمطاعم وقاعات السينما التي تشهد عادة إقبالاً كثيفاً في رأس السنة.

من الأمثلة على ذلك، إعلان سلسلة المطاعم الشعبية «هايديلاو» إغلاق محالها المئة إلى 31 كانون الثاني/‏يناير. وفي حال تراجع الاستهلاك، خصوصاً في قطاعي النقل والترفيه، بنسبة 10%، فإنه من الممكن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 1,2 نقطة، وفق تقديرات وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف المالي.

وقالت الوكالة إنه «من المرجح أن يتجنب المستهلكون الأماكن العامة» و«ستكون القطاعات القائمة على إنفاق الأسر الأكثر تضرراً»، وسيفاقم ذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين التي سجلت العام الماضي أضعف أداء اقتصادي منذ ما يقارب ثلاثة عقود (6,1%). وتعوّل بكين على الاستهلاك (الذي مثل 3,5% من النمو عام 2019) لمقاومة ذلك.

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ولا يزال شبح فيروس سارس القاتل (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد)، الذي شهدته الصين عام 2002-2003 وأدى إلى وفاة 349 شخصاً، ماثلاً في الأذهان.

وقال جوليان افانز بريتشارد من مؤسسة «كابيتل اكينومكس» للأبحاث إنه «في أسوأ اللحظات، في أيار/‏مايو 2003، بلغت نسبة تراجع تنقل الأشخاص (عبر مختلف وسائل النقل) 50% على امتداد عام، وتقلص نمو عمليات البيع بالتجزئة إلى النصف خلال بضعة أشهر».

لكن، قطاع الخدمات تعزز مذّاك، حتى صار يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي، ويرى افانز-بريتشارد أن «نمو التجارة عبر الأنترنت وخدمات توصيل الوجبات يمكن أن يخفف أثر الصدمة».

مركز صناعي

قالت وكالة «ستاندرد اند بورز» إن «إنفاق رأس المال التجاري مرتبط بالطلب. لذا، سيؤثر تراجع الاستهلاك في مدى طويل على الاستثمار».

وقال تومي وو من مركز «أكسفورد ايكونوميكس» للأبحاث إنه من المحتمل أن يكون لفيروس كورونا «تأثير اقتصادي بارز، لكن على مدى قصير» على غرار فيروس سارس.

أما على المستوى الصناعي، فتقول «ستاندرد اند بورز» إن مكانة ووهان ك «مركز خدمات لوجستية» ومركز لصناعة السيارات «يزيد تعقيدات الوضع».

وتمثل ووهان مركزاً لشركة «دونغفنغ»، ثاني أكبر مصنّع سيارات صيني. وأقامت شركتا «رينو» و«بي اس ا» الفرنسيتين أهم مصانعهما في الصين نظراً لشراكتهما مع «دونغفنغ».

خارج هوباي، اتخذت شركات أخرى إجراءات احترازية، إذ قررت الشركات في شنغهاي عدم استئناف نشاطها قبل 9 شباط/‏فبراير، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين. (أ.ف.ب)