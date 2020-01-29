«غرفة أبوظبي» تطلق منصة استدامة الأعمال

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي منصة استدامة الأعمال، والتي تم تطويرها لخدمة قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

جاء ذلك خلال تنظيم الغرفة لورشة عمل، شهدها عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي؛ بهدف تعريف وتدريب المشاركين على نظام المنصة، وعرض الفوائد التي ستعود على الشركات من الاشتراك في المنصة، كما تناولت ورشة العمل تعريف الحضور على أفضل الممارسات للإفصاح عن مؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة، وذلك بما يتوافق مع الرؤى الوطنية والإقليمية ومعايير الاستدامة العالمية.

كما سلطت الورشة الضوء على التزام غرفة أبوظبي بترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة الأعمال ومجتمعها وفعالياتها المختلفة بإمارة أبوظبي، باعتبارها صوت القطاع الخاص وممثله المعني بشؤونه، ولتحقيق ميزة تنافسية من خلال اغتنام الفرص التجارية الجديدة وخفض التكاليف والمساهمة بشكلٍ مجدٍ في أولويات التنمية الوطنية، كما أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعدّ من بين أوائل غرف التجارة في العالم المهتمة بالاستدامة، ليس فقط لدورها في تطوير استراتيجية متكاملة للإدارة والنظم الإدارية، ولكن أيضاً لتتبع ومراقبة وجمع أداء الاستدامة لأعضائها، وذلك كجزء من التحول العالمي نحو مزيد من الشفافية والمساءلة، وكذلك ضمن إطار دعم الشركات والمؤسسات في الإفصاح عن أدائها في مجال الاستدامة.