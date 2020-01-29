شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو لخفض الفائدة وإعـادة تمويل ديون أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة، قائلًا إن ذلك سيتيح للولايات المتحدة سداد الديون.

وكتب ترامب في تغريدة «ينبغي أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي ذكياً ويخفض الفائدة لجعل فائدتنا تنافسية مع دول أخرى تدفع أقل بكثير رغم أننا، وبفارق كبير، المعيار الأعلى. سنركز حينئذ على سداد الديون وإعادة تمويلها! ليس هناك تضخم تقريباً - الوقت حان (بعد تأخر لعامين)!». (رويترز)

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