شكرا لقرائتكم خبر عن دور محدود لـ «هواوي» في شبكات الجيل الخامس ببريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء، إنها ستسمح ل «هواوي تكنولوجيز» عملاق الاتصالات الصيني بدور محدود في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول. وأضافت أن الموردين ذوي المخاطر المرتفعة سيتم استبعادهم من الأعمال الحساسة ذات الصلة بالشبكات وأن مشاركتهم ستقتصر على أعمال لا تتسم بالحساسية وبنسبة لا تتجاوز 35%.

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