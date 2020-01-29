«أكاديمية أبوظبي العالمي» تطرح شهادة التمويل المستدام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي عن طرح شهادة في التمويل المستدام تقدم بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، لتقديم تجربة متكاملة للطلبة من خلال القضايا والأمثلة المطروحة للدراسة، مما سيساعدهم على تعزيز فهمهم للاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة في التمويل المستدام، فضلاً عن استكشاف أسلوب التفكير الحالي حول التصنيف والتنظيم وتعلم تطوير الاستراتيجيات العملية التي يمكن تنفيذها في المؤسسات التي يعملون فيها.

وسيعمل برنامج الشهادة الذي طوره معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، شريك أكاديمية سوق أبوظبي العالمي على تنسيق دراسة المبادئ الرئيسية في الأعمال المصرفية والتمويل مع مواضيع الاستدامة ذات الاهتمام العام. وتتطلب الاستدامة في مجال الأعمال المصرفية والتمويل إعادة تفكير نقدي حول مواضيع إدارة الأعمال والعمليات.

وسيتناول البرنامج الذى جاء طرحه خلال الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي نظمه سوق أبوظبي العالمي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 أولوية دراسة الأعمال المصرفية والتمويل ومراجعة افتراضات حول الأسواق والتوقعات والمخاطر والائتمان والاستثمار وغيرها.

وتتيح هذه الشهادة نموذج دراسة متكاملاً يشمل المحاضرات العملية في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في أبوظبي وتلك التي تتم رقمياً، فيما ستعقد مراسم التخرج في معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل في لندن، وسيكون المعهد مسؤولاً عن تسليم ومنح الشهادات، علماً أنه ستكون هناك منح للطلاب المتميزين.