اليابان تحذر من مخاطر «كورونا» على الاقتصاد العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير المالية في اليابان من المخاطر التي تهدد أرباح الشركات وإنتاج المصانع، بسبب انتشار فيروس «كورونا» وتأثيره في الأسواق العالمية.

وقال وزير المالية اليابانية «ياسوتوشي نيشيمورا» في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن هناك مخاوف على الاقتصاد العالمي بسبب تأثير انتشار كورونا وتعطل الانتقالات والسفر داخل وخارج الصين، وإغلاق الكثير من الشركات.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال الجلسات الماضية، بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 106 أشخاص وانتشر إلى عدة دول.

وأضاف «نيشيمورا» أنه إذا استغرق التعافي من الوضع الحالي وقتاً أطول، فقد يمتد الضرر إلى الإنتاج والصادرات اليابانية وأرباح الشركات عبر التأثير في الاستهلاك والإنتاج الصيني.