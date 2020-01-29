شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28- 1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-1-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.530 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 10 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو-1، المجموعة المصرية العقارية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جلاكسو سميثكلاين، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.530 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.530 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.3 مليون ورقة مالية بقيمة 459.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.8%، والعرب على 14.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.90%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 13.6 مليون جنيه، 402.2 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 741.3 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15626 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5102 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 543 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات-فوديكو-1 بسعر إغلاق 2.859 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 33.97%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات-فوديكو بسعر إغلاق 7.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%

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- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.22%

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 10.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 10.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.35%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 18.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.35%

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 9.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 32.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 20.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%

- الإسماعيلية مصر للدواجن إغلاق 2.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.54%