شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنهي الجلسة على انخفاض بنسبة 3.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشأن المعادن النفيسة اليوم، تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء متأثرة بعزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة والإقبال على أسواق الأسهم والدولار.



وتعافت أصول المخاطرة نوعا ما اليوم على الرغم من استمرار أزمة انتشار فيروس "كورونا" في الصين وانتقاله إلى جول أخرى.



وأعلنت الحكومة الصينية وفاة 106 أشخاص وإصابة ما يقرب من خمسة آلاف حالة، لكن الرئيس "شي جين بينج" أكد على قدرة بكين على احتواء الفيروس.

Advertisements



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي الأربعاء عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، وعقب القرار، سيدلي رئيس البنك المركزي بتصريحات حول السياسة النقدية.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 3.3% إلى 17.458 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.115 دولار وأقل سعر عند 17.42 دولار.