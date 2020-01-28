شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بضغط من الإقبال على الأسهم والدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة وعودة الإقبال على الدولار وأسواق الأسهم.



وسوف يكشف الاحتياطي الاتحادي غدا عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير لتتجه الأنظار بعد ذلك نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وفي سياق آخر، تواصل السلطات الصينية جهودها لمحاولة احتواء الفيروس التاجي، لكن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 106 أشخاص مع إصابة 4800 شخصاً.

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وأعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وعدة دول آسيوية ظهور إصابات بفيروس "كورونا"، لكن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أكد قدرة حكومته على احتواء المرض.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% إلى 1569.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1582.2 دولار وأقل سعر عند 1566.1 دولار.