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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع على نحو طفيف قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مع متابعة المستثمرين لتطورات مكافحة فيروس "كورونا" بالإضافة إلى انتظار قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة. بالإضافة إلى تتبع صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الرابع من عام 2019.
وبدأ اليوم اجتماع البنك المركزي لمناقشة السياسة النقدية وسوف يستمر حتى الغد للإعلان عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".
وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات من فيروس "كورونا" إلى نحو 106 حالات كما أصيب ما يقرب من خمسة آلاف البعض منهم في حالة خطرة.
وتستمر إجراءات مجلس الشيوخ الأمريكي لمحاكمة الرئيس "دونالد ترامب"، وتم الاستماع اليوم لمرافعة فريق للدفاع عن الرئيس.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.
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