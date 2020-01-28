شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-1-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.530 مليار جنيه.





إيقاف تداول 10 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو-1، المجموعة المصرية العقارية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جلاكسو سميثكلاين، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.





البورصة تخسر 1.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.530 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.3 مليون ورقة مالية بقيمة 459.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.8%، والعرب على 14.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.90%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 13.6 مليون جنيه، 402.2 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 741.3 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15626 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5102 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 543 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

مجالس الإداراتسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجالس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعات الكيماويات، 4 أسهم، 82.6 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 5 آلاف سهم. مجالس الإداراتسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجالس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعات الكيماويات، 4 أسهم، 82.6 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 5 آلاف سهم.

بورصة النيلكشف محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن استهداف إدارة البورصة الانتهاء من الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسابيع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ليتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تستهدف تطوير شامل لكافة الجوانب المنظمة لعمل هذا السوق لزيادة كفاءته وأثره. بورصة النيلكشف محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن استهداف إدارة البورصة الانتهاء من الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسابيع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ليتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تستهدف تطوير شامل لكافة الجوانب المنظمة لعمل هذا السوق لزيادة كفاءته وأثره.

وقال فريد، إن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" ليتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزى والذى يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات فى المشتقات المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية على تطوير السوق الثانوى للسندات.

وجاء ذلك خلال إلقاء محمد فريد رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال فعاليات مؤتمر سى آى كابيتال لمستثمرى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة لتنمية سوق الأوراق المالية المصرى بالتنسيق مع مختلفة أطراف السوق.

وقال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية فى الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة والتى تتضمن 3 محاور، محور الطلب وذلك لزيادة عدد المتعاملين فى السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفى الشركات بأساسيات الاستثمار فى البورصة.