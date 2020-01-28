شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء..و"قطر" تتراجع للجلسة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بجلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.15% للجلسة السادسة على التوالى، متأثراً بهبوط قطاعى البنوك والمواد الأساسية، وانخفضت بورصة قطر للجلسة الخامسة على التوالى، وقاد قطاع البنوك بورصة البحرين للمنطقة الحمراء.

فيما ارتفعت بورصة دبى بنسبة 0.13% تزامناً مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.35%، وربح رأس المال السوقى بقيمة 670 مليون درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 5 قطاعات.



بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسراً 12.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8166.08 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.66% خاسراً 122.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7254.28 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 133.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجع 116 شركة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسراً 12.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8166.08 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.66% خاسراً 122.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7254.28 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 133.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجع 116 شركة.

وتراجع 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.52%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاعى المواد الأساسية والمرافق العامة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%.

وجاء سهم "الفخارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.60%، ثم البحرى 4.10%، ثم جبسكو بنسبة 4%، فيما جاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.87%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 5.21%، ثم أسمنت اليمامة بنسبة 3.75%.

بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرة 66.18 نقطة، لتغلق عند مستوى 10422.99 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 81.7 مليون سهم بقيمة 180.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4780 صفقة، وارتفع 12 سهماً، وانخفض 31 سهماً، واستقرت 3 أسهم. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرة 66.18 نقطة، لتغلق عند مستوى 10422.99 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 81.7 مليون سهم بقيمة 180.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4780 صفقة، وارتفع 12 سهماً، وانخفض 31 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.99%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، فقطاع الصناعات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 0.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1645.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية، حيث جرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 914.1 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.02% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.21% مدفوعاً بصعود سهم شركة إبى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.62%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.

Advertisements بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% رابحاً 33.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6315.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 25.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7024.82 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.03% رابحاً 48.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4911.86 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 312.3 مليون سهم بقيمة 43.3 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 9887 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69%، فقطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.24%، تليه شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 15.25%، ثم شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 24.38% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 11.76%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 10%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2792.56 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها الاتصالات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153 مليون درهم من خلال تنفيذ 2100 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقرت 8 أسهم. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2792.56 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها الاتصالات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153 مليون درهم من خلال تنفيذ 2100 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقرت 8 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، فقطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 6.32%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.79%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 9.81%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 9.36%.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة وبلغت 36.9 مليون درهم بحجم تداول 9.1 مليون ورقة مالية.