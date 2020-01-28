شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب تحت الضغط السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليكسر مستوى 1575.90 ويستقر دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه لاختبار مناطق 1554.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1575.90 لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1611.20.

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