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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعاود الارتفاع قبيل صدور بيانات المخزونات في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متعافية من بعض الخسائر التي سجلتها في الآونة الأخيرة، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.
وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات المخزونات النفطية في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في حين ستصدر البيانات الرسمية غدا من قبل إدارة معلومات الطاقة.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.
ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن مدى انتشار فيروس "كورونا" في الصين ودول أخرى مما أثار المخاوف باحتمالية تحوله إلى وباء عالمي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 52.6 دولار.
وارتفع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 59.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.1 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.
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