شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء التعليمية تكشف عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة عطاء التعليمية اليوم الثلاثاء عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2019.
وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، إنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك المحلية، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.
وأوضحت الشركة أن صرف الأرباح يتم عن طريق بنك الجزيرة، مطالبة المساهمين بضرورة تحديث بياناتهم قبل موعد الصرف؛ لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.
ولفتت إلى أنه في حال عدم استلام الأرباح المستحقة للمساهمين بإمكانهم مراجعة أحد فروع بنك الجزيرة لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة، بموجب الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين.
والأسبوع الماضي، أقرت عمومية الشركة توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية الماضية، بنسبة 10 % من رأس المال المدفوع.
كانت هذه تفاصيل خبر عطاء التعليمية تكشف عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.