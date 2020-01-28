الاقتصاد

ارتفاع طفيف للدولار الكندي مع استمرار القلق من انتشار الفيروس الصيني

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم وسط ترقب حذر في الأسواق العالمية لأحداث التطورات بشأن انتشار فيروس "كورونا".


وأعلنت الصين وفاة 106 أشخاص وإصابة نحو خمسة آلاف آخرين بالفيروس التاجي القاتل حتى الآن وسط توقعات بمزيد من الضحايا.


وأكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" قدرة بلاده في السيطرة على الفيروس واحتواء تفشيه كما رحب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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وأعرب أحد المسؤولين الأمريكيين عن قلقه من احتمالات تعتيم الصين على الأرقام الحقيقية للضحايا والمصابين جراء الفيروس والتي ربما تقدر بعشرات الآلاف.


وكشفت كل من ألمانيا وفرنسا وماليزيا وأمريكا وكوريا الجنوبية وأستراليا وروسيا عن ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا".


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7589، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7597 وأقل سعر عند 0.7567.

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