شكرا لقرائتكم خبر عن ارتقاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة "كونفرنس بورد" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري مع هدوء التوترات بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 131.6 نقطة في يناير/كانون الثاني، وهو المستوى الأعلى في خمسة أشهر، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 128 نقطة.

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