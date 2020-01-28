شكرا لقرائتكم خبر

مؤسسة النقد تطلق برنامجا تدريبيا لتطوير الكفاءات الاستثمارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برنامجا لتطوير الكفاءات الاستثمارية يهدف إلى توظيف كلا الجنسين من المواطنين، وتنمية القدرات الاستثمارية لهم.

ويتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعددة، منها: تطوير الخبرات في الأسواق العالمية، وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية، والتواصل الفعال، والتفكير الاستراتيجي.

وأوضحت مؤسسة النقد أن البرنامج صمم بالتعاون مع كلية «وارتون» في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

Advertisements

برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

صمم بالتعاون مع كلية «وارتون» في جامعة بنسلفانيا

بدء التسجيل 28 يناير 2020

يستمر حتى 20 فبراير 2020

يتضمن:

تطوير الخبرات في الأسواق العالمية

إدارة الاستثمارات والقدرات القيادية

التواصل الفعال

التفكير الاستراتيجي