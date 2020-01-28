مؤسسة النقد تطلق برنامجا تدريبيا لتطوير الكفاءات الاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برنامجا لتطوير الكفاءات الاستثمارية يهدف إلى توظيف كلا الجنسين من المواطنين، وتنمية القدرات الاستثمارية لهم.
ويتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعددة، منها: تطوير الخبرات في الأسواق العالمية، وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية، والتواصل الفعال، والتفكير الاستراتيجي.
وأوضحت مؤسسة النقد أن البرنامج صمم بالتعاون مع كلية «وارتون» في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.
برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
صمم بالتعاون مع كلية «وارتون» في جامعة بنسلفانيا
بدء التسجيل 28 يناير 2020
يستمر حتى 20 فبراير 2020
يتضمن:
- تطوير الخبرات في الأسواق العالمية
- إدارة الاستثمارات والقدرات القيادية
- التواصل الفعال
- التفكير الاستراتيجي
- دورة فنية متقدمة مع كلية »وارتون«
- برنامج تدريبي على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية
- برنامج تدوير وظيفي في مؤسسة النقد العربي السعودي
- برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية في مجالات استثمارية
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