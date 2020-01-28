برواتب تصل لـ 6 الآف جنيه.. القوى العاملة توفر 6482 فرصة عمل بـ51 شركة

أعلنت وزير القوى العاملة، عن توفير 6 آلاف و482 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، بتأمين صحي واجتماعي في 51 شركة فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه حسب الخبرة المتقدم.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء فى بيان، إن نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارةwww.manpower.gov.egتحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير فرص مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

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وأشار الوزير، إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التى تساعدهم فى الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه فى مستقبلهم".

وقال سعفان، إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مدير تخطيط ومتابعة، وتسويق مؤهل عالى خبرة 3 سنوات، والراتب 5000 ألاف جنيه، وأمين مخزن الراتب 3000 جنيه، ومحاسب بكالوريوس تجارة خبرة 5 سنوات السن حتى 35 سنة، ومهندس معمارى بكالوريوس هندسة الراتب 3500 جنيه، وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، وأويميجى، وعمال وميكانيكى ديزل، وسمكرى سيارات، ولحام ومساعد، وفنى معالجة حرارية، وفنى قشاط.

كما تشمل الفرص فنى إنتاج من الجنسين، ومدير تسويق، ومهندسين زراعة ورى وانتاج ومكافحة، وفنى زراعى، وماكينة، ومراقب جودة، وفنى رى وتشغيل، ومشرف ثلاجات تعبئة، ومهندسين جودة أرض، وانتاج زراعى وجودة تعبئة، وبرمجه، وكاشير وحياكة، ومشرف تغذية وانتاج، وسلامة وصحة مهنية، ومراقب جودة، وعمال تحميل، وسباكة ونجارة، وحدادة، وكول سنتر، و(جوكر، وأورليه، أوفر، السن من 18 حتى 35 سنة الراتب يتراوح من 1500 إلى 2000 جنيه)، وطباخ، ومندوب توصيل، ويتر وكابتن، ومشرف مطعم .