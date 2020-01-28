شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. أسعار كروت الشحن بعد تأييد القضاء خفض قيمة الرصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد البوم الثلاثاء 28-1-2020 عددا من الأحداث الاقتصادية من بينها إعلان وزارة المالية عن ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية العام، وإعلان وزارة التخطيط عن تقدم مرتبة مصر فى عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، ووزارة البترول توقع اتفاقيتين للبحث عن النفط والغاز باستثمارات 332 مليون دولار.

معيط: نستهدف ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، الذي يرتكز على تاريخ مُشرف لكوادر مصلحة الضرائب المصرية الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية مصرية تحتل مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة.

انفوجراف.. "التخطيط": مصر تقدمت بمؤشر التنافسية العالمية للمرتبة 28 فى جودة الطرق

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محور البنية التحتية، والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.

انفو جراف.. مصر تتقدم 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة في "التنافسية العالمية"

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محور المؤسسات. الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.

انفوجراف.. تقدم مصر 48 مركزًا بمؤشر التنافسية العالمية في تمويل المشروعات الصغيرة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقدم مصر بمحور النظام المالي وذلك ضمن المؤشرات التي تصدر عن مؤشر التنافسية العالمية.

البترول توقع اتفاقيتين للبحث عن النفط والغاز باستثمارات 332 مليون دولار

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط، مع شركتي "إيجاس" و"إكسون موبيل" باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 17 مليون دولار لحفر 7 آبار، وقع الاتفاقيتين مع وزير البترول، المهندس أسامة البقلي رئيس شركة "إيجاس" ودون بايجلي نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" للاستكشاف والشركات الجديدة.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار الترويج لاستغلال الأصول غير المستغلة

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث أوجه ومجالات التعاون المشترك.

وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروعات المياه والصرف والإسكان التجارى تنفيذها

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان، بالمحافظة، وذك بحضور قيادات وزارة الإسكان، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

أبرز 11 مؤشر للأنشطة المالية غير المصرفية أهمها 22.1 مليار جنيه سندات توريق فى 2019

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019

السفير الأمريكى: استثمرنا 80 مليار دولار خلال 40 عاما فى مصر

أكد جوناثان كوهين السفير الأمريكى بمصر، إننا في العام الماضي، أصدرنا أكثر من 46000 تأشيرة للمصريين لزيارة الولايات المتحدة، وتشمل 1000 تأشيرة طالب، و2000 تأشيرة زائر تبادل.

Advertisements

السفير الأمريكى: نمو التجارة بين مصر والولايات المتحدة 44%

أكد السفير الأمريكى بمصر، جوناثان كوهين إن مسيرتيه بأكملها تدور حول صياغة شراكات الولايات المتحدة مع البلدان والمناطق لتوسيع فرص المنفعة المتبادلة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ومن أجلها.

شباب جهاز تنمية المشروعات يحققون نجاحا كبيرا بمعرض الخريف"2020"

أشاد الدكتور زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني بمنتجات شباب جهاز تنمية المشروعات المشاركين في معرض الخريف بالبحرين 2020، وأكد علي أن هذه المنتجات خير سفير للثقافة والابداع المصري بما يحمله من تاريخ عريق.

رئيس الرقابة المالية يعلن عن نتائج مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2019

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، إذ حافظ سوق رأس المال فى مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 214.8 مليار جنيه فى العام الماضى، وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه فى 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها

إصدار أول صك فى مصر بقيمة 50 مليون دولار الشهر المقبل

أعلن الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من نشرة اكتتاب أول صك فى مصر لصالح شركة سياف بقيمة 50 مليون دولار، على أن يتم إصداره الشهر المقبل، كما أنه جارى العمل على إعداد نشرة اكتتاب لإصدار صكوك لصالح شركة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليار جنيه، ومتوقع طرحها خلال شهر مارس أو إبريل المقبل.

10 % زيادة صادرات الصناعات الغذائية فى 2019 وبلغت 3.4 مليار دولار

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى عام 2019 لتبلغ حوالى 3.4 مليار دولار محققة نسبة نمو فى القيمة قدرها 10% بزيادة قدرها 300 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2018 والتى بلغت 3.1 مليار دولار أمريكى، وتعتبر الصناعات الغذائية ثالث أكبر القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية وتمثل 13% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات عربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.530 مليار جنيه.

تعرف على أسعار كروت الشحن بالأسواق بعد تأييد القضاء خفض قيمة الرصيد

أكد مسؤولون بقطاع الاتصالات، استقرار أسعار كروت الشحن، وعدم تغييرها، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقدين مع شركات المحمول.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 -1-2020 فى مصر

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بشكل طفيف بقيمة جنيه واحد فقط، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1578 دولار، بتراجع حوالي دولارين.

وهذا التراجع جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب أمس ارتفاع بقيمة 7 بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر .

ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-1-2020 ويسجل 15.73 حنيه بالمركزى

ثبات سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 28-1-2020، طبقاً لأسعار إغلاق أمس، حيث سجل سعره فى البنك المركزى عند 15.73جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم.