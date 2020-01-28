شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفى لرئيس "فودافون" بخصوص صفقة STC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الكسندر فرومان كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة "فودافون" مصر، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء الموافق 29 من يناير 2020، يرجح أن تكون بخصوص صفقة مشغل الاتصالات السعودى STC، أول مشغل لخدمات الاتصالات فى السعودية، لشراء حصة فودافون الأم، البالغة 55% بشركة فودافون مصر.

واجتمع اليوم الرئيس التنفيذى لشركة فودافون العالمية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وكان الخليج 365 قد أنفرد بمفاوضات مشغل الاتصالات السعودى وفودافون مصر والتى تعد أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالى 44 مليون عميل تمثل حصة أكثر من 42% من السوق المصرى.

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وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك فى تقديم مشروع التأمين الصحى الشامل.

أما شركة الاتصالات السعودية "STC"، فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ أنها الشركة الوطنية فى تقديم خدمات الاتصالات فى السعودية، ويرجع تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكى رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسى.

وقد كانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها فى البورصة السعودية فى أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، خصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخصصت 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

وحاليا تتوزع هيكل ملكية شركة STC بين 70% لصندوق الاستثمارات العامة، و16.23% أسهم حرة، ونسبة 7% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونسبة 6.77% للمؤسسة العامة للتقاعد، بحسب موقع الشركة الرسمى.