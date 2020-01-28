شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى: نستهدف تحفيز القطاع الخاص المصرى بـ300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الأمريكى بمصر، جوناثان كوهين، أن الدور الذى يلعبه صندوق المشروعات المصرى الأمريكى، والذى تموله الحكومة الأمريكية يركز على تحفيز النمو فى القطاع الخاص المصرى من خلال إتاحة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال الاستثمارى والقروض والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات التجارية، لافتا إلى أنه يستهدف استثمار 300 مليون دولار، والتى ستسهم فى التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل، وقد حقق حتى الآن حوالى 185 مليون دولار من الاستثمارات فى عدد من الشركات المصرية الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة ومئات المدعوين والشركات.

أضاف جوناثان كوهين، أن التجارة الأمريكية سهلت أكثر من 64 مليار دولار فى الاستثمار فى العام الماضى، لافتًا إلى أنه ولأول مرة، كان لدينا وفد مصرى رسمى يسافر إلى قمة Select USA Investment السنوية فى واشنطن العاصمة للبحث عن فرص للشركات المصرية لزيادة استثماراتها فى الولايات المتحدة.

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وأشار جوناثان كوهين إلى أهمية السعى للاستثمار فى الولايات المتحدة بنفس قدر الاهتمام بجذب الاستثمار إلى مصر، قائلا " أنا أخطط لمرافقة الوفد القادم إلى واشنطن لحضور قمة هذا العام، من 1 إلى 4 يونيو، أتمنى أن أرى الكثير منكم هناك".

ونوه إلى الدور الذى تقوم به أمريكا من خلال الخدمة التجارية الخارجية، والمساعدة فى تطوير التجارة، وتقديم المشورة التجارية، مع سعينا لإزالة أو تقليل العوائق المحددة وتحسين بيئة الأعمال العامة فى مصر .

وأكد كوهين التزام السفارة من خلال شراكتها مع الغرفة الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستفادة من كل الطاقات المتاحة.