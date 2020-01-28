شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فترة اعتراض الدائنين على دمج "ولاء" مع "متلايف" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "متلايف إيه آي جي العربي" بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين، وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات في سوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" إن فترة الاعتراض على الاندماج تبدأ من اليوم الثلاثاء حتى تاريخ 27 فبراير المقبل.

وأوضحت أن آلية تقديم الاعتراض تكون عبر إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لمتلايف إيه آي جي العربي الكائن في (برج الإبداع – طريق الملك فهد – حي العليا).

وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني متلايف إيه آي جي العربي على صفقة الاندماج.

واعتمدت الجمعية العمومية لشركة ولاء للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على مقترح زيادة رأس مالها من 528 مليون ريال إلى 646.397 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 11.839 مليون سهماً عادياً.

وأعلنت كل من شركة متلايف إيه آي جي العربي وولاء للتأمين التعاوني في وقت سابق عن تلقيهما خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على صفقة الاندماج بينهما.

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يُذكر أن الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أعلنت، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، خلال ديسمبر الماضي، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي (الاندماج) بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وسبق أن وقعت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي" اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء.

وتخضع هذه الصفقة لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني في مطلع يونيو الماضي عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.