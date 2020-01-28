شكرا لقرائتكم خبر عن "الأندلس العقارية" تعلن آخر التطورات المتعلقة بمشروع مستشفى جدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأندلس العقارية عن إنجاز 2.5% من كامل مراحل مشروع الشركة المشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية القابضة في جدة.

وبحسب البيان، المنشور على سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، من المتوقع استكمال بناء المشروع خلال الربع الثاني من عام 2023، ويكون تشغيل المشروع تبعاً لذلك خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأرجعت الشركة أسباب التأخر في تنفيذ المشروع إلى الوقت المستغرق في تعديل التصاميم المعمارية للمشروع بهدف زيادة مساحات البناء فيه، بالإضافة إلى تأخر صدور رخصة البناء - المعدلة على هذا الأساس - والموافقات الحكومية الأخرى ذات الصلة بأعمال المشروع.

ووفقاً للبيان، بلغت التكلفة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع طبقا لآخر تقرير وارد من الشريك المطور ( مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية) مبلغ 1.56 مليار ريال.

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وأرجعت الشركة أسباب تغير التكلفة المتوقعة عما كان معلنا سابقاً إلى زيادة المساحات المبنية في المشروع بناءً على التصاميم المعدلة، كالزيادة في مساحة المواقف، والزيادة في مساحة قسم الطوارئ، وزيادة عدد العيادات والغرف الخاصة، بالإضافة إلى زيادة مساحة سكن الممرضات.

ومن المُقرر أن يتم تمويل هذا المشروع بشكل رئيسي بالاعتماد على القروض البنكية بالاضافة الى الموارد الذاتية للشركاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الربح التشغيلي نتيجة ارتفاع الإيرادات الأمر الذي أدى الى ارتفاع مجمل الربح، وكذلك التحسن الملحوظ في حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 50 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 45.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.3%.