شكرا لقرائتكم خبر عن "جو" تعين بيت التمويل السعودي الكويتي مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" عن قيامها بتعيين بيت التمويل السعودي الكويتي مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنها ستقوم بالإعلان عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 34.8%، من 350.529 مليون ريال إلى 228.529 مليون ريال.

ويرجع سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019، والبالغة 180.978 مليون ريال وبنسبة 51.63%، والناتجة عن انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 ابريل 2019.

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هذا وسيتم إطفاء 67.41% من إجمالي الخسائر المتراكمة بمبلغ وقدره 122 مليون ريال، وذلك من خلال إلغاء عدد ( 12.2 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه سيتم تخفيض الأسهم بواقع سهم لكل 2.8732 سهم.

وقالت الشركة، إن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وسبق أن أعلنت "جو"، خلال يناير الجاري، عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، بناءً على نتائجها المالية بنهاية شهر سبتمبر 2019 .

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الخسائر المتراكمة بلغت 180.978 مليون ريال، بما يُمثل 51.63% من رأس المال البالغ 350.529 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 46.5% إلى 25.9 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.