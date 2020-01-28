الاقتصاد

الأسهم الأمريكية ترتفع لتعوض بعض الخسائر المسجلة أمس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع لتعوض بعض الخسائر المسجلة أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها أمس نتيجة المخاوف بشأن فيروس "كورونا".


وأعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 106 حالات كما كشفت عن إصابة أكثر من 4500 شخص آخرين مع توقعات بالإعلان عن ارتفاع الإصابات.

Advertisements


وتفشى الفيروس بشكل سريع من الصين إلى دول أخرى حيث أعلنت ألمانيا وفرنسا وأمريكا وأستراليا وعدد من الدول الآسيوية ظهور إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.


وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 2.4% خلال ديسمبر/كانون الأول، وهي أكبر وتيرة ارتفاع شهرية منذ أبريل/نيسان عام 2019.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 28684 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 9218 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3261 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية ترتفع لتعوض بعض الخسائر المسجلة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا