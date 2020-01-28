شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع لتعوض بعض الخسائر المسجلة أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها أمس نتيجة المخاوف بشأن فيروس "كورونا".



وأعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 106 حالات كما كشفت عن إصابة أكثر من 4500 شخص آخرين مع توقعات بالإعلان عن ارتفاع الإصابات.

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وتفشى الفيروس بشكل سريع من الصين إلى دول أخرى حيث أعلنت ألمانيا وفرنسا وأمريكا وأستراليا وعدد من الدول الآسيوية ظهور إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 2.4% خلال ديسمبر/كانون الأول، وهي أكبر وتيرة ارتفاع شهرية منذ أبريل/نيسان عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 28684 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 9218 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3261 نقطة.