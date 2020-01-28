شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض للجلسة العاشرة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة العاشرة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من ست سنوات، وذلك في ظل القلق المتزايد من فيروس "كورونا".



وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى أكثر من 105 حالات مع زيادة عدد الإصابات إلى نحو خمسة آلاف حالة وسط توقعات بالمزيد.



كما كشفت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها من الدول حول العالم عن ظهور إصابات مؤكدة بالفيروس الصيني.

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وأعرب أحد مسؤولي وكالة الغذاء والدواء السابقين عن قلقه من تقليل الصين من البيانات الحقيقية لعدد المصابين والمتوفين بالفيروس ويخشى أن الأعداد تقدر بعشرات الآلاف.



وفي إطار هذه المخاوف، تعرضت الأسواق العالمية من أسهم ومعادن صناعية وعملات سلع لضغوط ومبيعات مكثفة بسبب تفشي الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2.58 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.60 دولار وأقل سعر عند 2.58 دولار.