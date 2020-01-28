شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعة بمقدار 2.4%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 2.1%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر منخفضة بمقدار 0.1% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4% ، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.1% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.