الاقتصاد

ارتفاع طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعة بمقدار 2.4%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.2%  ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 2.1%. 

 

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر منخفضة بمقدار 0.1% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4% ، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.1% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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