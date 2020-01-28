شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": مصر جاذبة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيات المعلومات بجمعية رجال الأعمال، إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين "القاهرة" و"كييف" فى ظل ما تشهده مصر من مشاريع تكنولوجية عملاقة فى التحول الرقمى والرقمنة ودعم الصناعات المحلية والمدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

وأكد توفيق، لـ"الخليج 365"، أن الشركات المصرية شهدت تقدماً كبيراً فى مجال تكنولوجيا المعلومات ويعد من القطاعات الواعدة للاستثمار الاجنبى والمحلى، حيث حقق القطاع نموا بلغ 16% فى 2019، مشيراً إلى أن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أسواق افريقيا والشرق الاوسط.

وأشار إلى أن فرص التعاون بين الجانبين تشمل الاستفادة من التطور الكبير لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر وأوكرانيا فى التجمعات الصناعية والمناطق التكنولوجية من حيث نقل الخبرة فى الإدارة والتسويق بجانب مشاريع الرقمنة وتطبيقات المدن الذكية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التجارة الإلكترونية ومجالات الزراعة والصناعة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الاوكرانى ولجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية بحضور روسلان نشاى المستشار التجارى لسفارة أوكرانيا بالقاهرة.

واستعرض المستشار التجارى لسفارة أوكرانيا بالقاهرة، تطور قطاع تكنولوجيات المعلومات الأوكراني، مشيراً إلى أنه خلال 10 سنوات الماضية تضاعف حجم صادرات القطاع 40 مرة من 110 ملايين دولار فى 2013 إلى 4.5 مليار دولار فى 2018 وحقق معدل نمو تراكمى بلغ 25%.

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وأضاف نشاى، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الأوكرانى ثالث أكبر قطاع من حيث حجم الصادرات والتى من المتوقع أن تصل بنهاية 2020 إلى 5.4 مليار دولار ومن المستهدف ان تصل إلى 8.4 مليار دولار فى 2025.

وأكد أن القطاع يمثل 4% من الناتج المحلى الاجمالى و 17% من صادرات الخدمات، مشيراً أن نحو 1000 شركة فى أوكرانيا تعمل فى قطاع IT من بينهم 100 شركة عالمية لها أفرع ومكاتب فى أوكرانيا فضلا عن 13 شركة أوكرانية صنفت ضمن 100 شركة عالمية كما يوجد 130 ألف خريج من الجامعات الهندسية منهم 16 ألف مهندس فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.