شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رجال أعمال يزور "كييف" لبحث التعاون فى قطاع التكنولوجيا إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس جمال العجيزى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأوكرانى، أن المجلس يسعى لجذب الاستثمارات الأوكرانية إلى مصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من التجربة الأوكرانية والتطور الكبير الذى يشهده القطاع فى دعم المشاريع الجديدة بالمدن الذكية والصناعة الوطنية ومشاريع التحول الرقمى وميكنة الخدمات.

وأضاف العجيزى، لـ"الخليج 365"، أن المجلس بالتعاون مع لجنة تكنولوجيا المعلومات بصدد تنظيم زيارة للعاصمة «كييف» خلال منتصف إبريل المقبل تضم عدد من الشركات المصرية فى قطاع التكنولوجيا لبحث فرص التعاون بين الشركات المصرية والأوكرانية.

وأوضح أن جدول الزيارة يضم اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية والأوكرانية، وعقد لقاء مع أعضاء جمعية أوكرانية متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وتطوير خدمات الكمبيوتر والإنترنت لبحث إمكانية الشراكة فى خطط التسويق وتصدير الخدمات فى أفريقيا ودول الشرق الاوسط.

وأشار إلى أن ما يشهده قطاع التكنولوجيا فى مصر من نمواً وتطور كبير خلال السنوات الماضية يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوكرانية لتصبح مصر بوابة لدخول صناعات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات نمواً فى السوق المصرية، كما يوجد العديد من فرص التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن العديد من الدول الصناعية الكبرى استعانة بالتجربة الأوكرانية فى قطاع IT منها الوليات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان ودول أخرى.

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وعلى صعيد العلاقات التجارية بين مصر وأوكرانيا، أكد رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، أن التبادل التجارى بين البلدين تجاوز الـ 2.5 مليار دولار خلال 11 شهر فى عام 2019 فى قطاعات السلع والخدمات.

وجاء ذلك جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الاوكرانى ولجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية بحضور روسلان نشاى المستشار التجارى لسفارة أوكرانيا بالقاهرة.

واستعرض المستشار التجارى لسفارة أوكرانيا بالقاهرة، تطور قطاع تكنولوجيات المعلومات الأوكراني، مشيراً إلى أنه خلال 10 سنوات الماضية تضاعف حجم صادرات القطاع 40 مرة من 110 ملايين دولار فى 2013 إلى 4.5 مليار دولار فى 2018 وحقق معدل نمو تراكمى بلغ 25%.

وأضاف روسلان نشاي، المستشار التجارى لسفارة أوكرانيا بالقاهرة، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الأوكرانى ثالث أكبر قطاع من حيث حجم الصادرات والتى من المتوقع أن تصل بنهاية 2020 إلى 5.4 مليار دولار ومن المستهدف ان تصل إلى 8.4 مليار دولار فى 2025.

وأكد أن القطاع يمثل 4% من الناتج المحلى الاجمالى و 17% من صادرات الخدمات، مشيراً أن نحو 1000 شركة فى أوكرانيا تعمل فى قطاع IT من بينهم 100 شركة عالمية لها أفرع ومكاتب فى أوكرانيا فضلا عن 13 شركة أوكرانية صنفت ضمن 100 شركة عالمية كما يوجد 130 ألف خريج من الجامعات الهندسية منهم 16 ألف مهندس فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.