شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.63% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرة 66.18 نقطة، لتغلق عند مستوى 10422.99 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 81.7 مليون سهم بقيمة 180.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4780 صفقة، وارتفع 12 سهماً، وانخفض 31 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.99%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، فقطاع الصناعات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو)، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وسوف يعقد المؤتمر عبر الهاتف يُدعى إليه المستثمرين لمناقشة الأداء المالى والتشغيلى للشركة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الدوحة.

وفى سياق آخر أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والذى سوف يعقد يوم الأحد الموافق 23 فبراير، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، سيعقد الاجتماع الثانى للجمعية فى مساء الاثنين الموافق 24 فبراير، فى نفس الزمان والمكان وذلك للنظر فى جدولى أعمال الاجتماعين.