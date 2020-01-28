شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى: نمو التجارة بين مصر والولايات المتحدة 44% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الأمريكى بمصر، جوناثان كوهين إن مسيرتيه بأكملها تدور حول صياغة شراكات الولايات المتحدة مع البلدان والمناطق لتوسيع فرص المنفعة المتبادلة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ومن أجلها.

وأضاف خلال لقاء غرفة التجارة الأميركية اليوم، لقد عملت سابقًا على الملفات الاقتصادية والتجارية في عدد من دول البحر المتوسط ​​، بما في ذلك اليونان وقبرص وإسرائيل وتركيا ، واكتسبت فهمًا عميقًا لكيفية تحقيق الفرص والتغلب على التحديات لتعزيز التجارة والاستثمار والتنمية، لافتا إلى أنه خلال فترة وجودي في العراق، وقبرص عملت مع العديد من المؤسسات وكل هذا يعني أنني كنت منذ فترة طويلة من المؤيدين الكبار للمشاركة الدبلوماسية التجارية والدعوة للشركات الأمريكية.

وأوضح كوهين أن مصر تعد رابع أكبر سوق تصدير للسلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأكبر سوق لصادرات السلع والخدمات الأمريكية في القارة الأفريقية، من عام 2017 وحتى نوفمبر الماضي، نما إجمالي التجارة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة بأكثر من 44 % ليصل إلى 8.2 مليار دولار.

كما بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى مصر 5.2 مليار دولار ، بزيادة 30 % على مدار العامين الماضيين.

وبلغت واردات الولايات المتحدة المقابلة من مصر 3 مليارات دولار ، بزيادة 76 % خلال عامين.

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كما نمت الصادرات الغذائية والزراعية الأمريكية إلى مصر بنسبة 145 % في الفترة من 2017 إلى 2018.

وبنفس القدر من الأهمية، بلغت الصادرات الزراعية المصرية إلى الولايات المتحدة أعلى مستوى قياسي لها على مدار عامين .

وأوضح كوهين " كما تعلمون جميعًا، فإن مصر دولة ديناميكية ذات اقتصاد معقد وتحديات إقليمية فريدة، لقد عملت بجد خلال الأشهر القليلة الماضية لفهم التحديات المحددة التي تواجهها شركاتنا الأمريكية هنا".

وأضاف: بصفتي سفير الولايات المتحدة، أنا مسؤول عن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر من جميع جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية - كل ذلك يأتي عبر مكتبي.

لذا أود التوضيح أننى سأعمل بلا كلل لخلق وتوسيع فرص العمل بين الولايات المتحدة ومصر، والعمل مع الحكومة المصرية لبناء بيئة تجذب الاستثمارات الأمريكية والتي يمكن فيها للقطاع الخاص القوي خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي الذي تحتاجه مصر .

وأضاف اننا سنركز أيضا على الشركات التجارية الأمريكية وجودة المنتجات والخدمات التي تجلبها إلى السوق فى مصر وكذلك الوظائف التي تنشئها، بجانب الابتكار وريادة الأعمال والمعرفة والتكنولوجيا التي تقوم بنقلها، ويضاف لها ما تقوم به من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقوم بها والتحسينات على الرعاية الصحية والنقل والتعليم والبنية التحتية في مصر والتي تأتي مع استثماراتك هنا.