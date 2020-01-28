شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة أوبك اليومى يسجل 61.98 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك " اليوم، أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 61.98 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، مقارنة بـ 62.52 دولارًا يوم الجمعة السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

واليوم استقرت عقود النفط الآجلة اليوم الثلاثاء بعد تراجعات على مدى الأيام الخمسة الماضية بسبب مخاوف من تأثر الطلب على الخام سلبا بعد تفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين، فيما يشير بعض المحللين إلى أن الانخفاض ربما يكون انتهى.

وانخفض خام القياس العالمى برنت أربعة سنتات إلى 59.28 دولار للبرميل، وكان قد وصل أمس الاثنين لأدنى مستوياته فى ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار بعد أن أدى تفشى الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى أربعة سنتات إلى 53.18 دولار، بعد أن أمضى معظم الجلسة اليوم منخفضا عقب أن تراجع لأدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر فى الجلسة السابقة عند 52.13 دولار.

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وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد حذرمن أنه إذا غض المجتمع الدولي الطرف عن إغلاق صناعة النفط بالبلاد فسيكون متواطئا في تقويض سيادة القانون.

وأوضح أن الإغلاق المستمر منذ عشرة أيام هو الأطول منذ سنوات، إذ يشمل حقولا وموانئ في شرق ليبيا وجنوبها، مما جعل الإنتاج يهوي من حوالي 1.2 برميل يوميا إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، إن الإنتاج قد يبلغ 72 ألف برميل يوميا قريبا إذا استمر التوقف وقال في كلمة بمعهد تشاتام هاوس البحثي في لندن، "على المجتمع الدولي أن يدرك أنه إذا كافأ أو حتى تساهل مع أولئك الذين ينتهكون القانون في ليبيا فسيكون متواطئا في القضاء على سيادة القانون ببلدنا وتابع: "يعني ذلك مزيدا من الفساد ومزيدا من الجريمة ومزيدا من الظلم ومزيدا من الفق، مضيفا إنه جرى إخطار المؤسسة بأنها لن تتلقى الميزانية التي طلبتها من أجل خطة توسع طموح في إنتاج النفط".