شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى: استثمرنا 80 مليار دولار خلال 40 عاما فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جوناثان كوهين السفير الأمريكى بمصر، إننا في العام الماضي، أصدرنا أكثر من 46000 تأشيرة للمصريين لزيارة الولايات المتحدة، وتشمل 1000 تأشيرة طالب، و2000 تأشيرة زائر تبادل.

ولفت إلى أن هؤلاء الطلاب وزوار التبادل يبنون العلاقات التي ستشكل حجر الأساس لشراكتنا لسنوات قادمة، وبنفس الطريقة، فإن الآلاف من الأميركيين الذين يزورون مصر كل عام - الكثير منهم للسياحة وكذلك لرجال الأعمال - يعودون إلى أمريكا مع صورة أوضح للفرص المتاحة هنا.

وأضاف خلال كلمته فى اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن الحكومة الأمريكية تقدم دعما قويا لمصر ، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مؤسسات متعددة الأطراف، حيث استثمرت أمريكا أكثر من 80 مليار دولار في مصر خلال 40 عامًا من شراكتنا الاستراتيجية.

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وأشار كوهين إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية احتفلت للتو بعيدها الأربعين في مصر - 40 عامًا من الشراكة مع الشعب المصري لتحسين النمو الاقتصادي والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والمياه والصرف الصحي والحفاظ على الموقع التاريخي وأكثر من ذلك بكثير .

وأوضح أن هناك شراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتقريبا كل القطاعات الاقتصادية فى مصر، على سبيل المثال تعد الطاقة واحدة من أكثر المجالات الواعدة، ليس فقط في مصر، ولكن عبر منطقة شرق البحر المتوسط، موضحا إن الإعلان الأخير من قبل مصر وإسرائيل عن عمليات توصيل الغاز عبر خط أنابيب شرق البحر المتوسط ​​أمر تاريخي.

وأضاف أنه من المهم أيضا أن نفهم لماذا اختارت شركة أوبر مصر كأول دولة في العالم تطلق فيها خدمة الحافلات الجديدة - بالنظر إلى هذا السوق الذي يضم 100 مليون شخص يحتاجون إلى الذهاب إلى مكان ما كل يوم.

وأشار إلى أن شركة جنرال إلكتريك وشركة كاتربيلر تساهم فى التقدم بالسكك الحديدية فى مصر على مستوى تطوير نظام السكك الحديدية الخاص بها وتزويدها بقاطرات جديدة.