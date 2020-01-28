شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ولوكسمبورج يؤسسان لجنة اقتصادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى، مع وزير الاقتصاد إتيان شنايدرعن حكومة لوكسمبورغ مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، وذلك لتعزيز الإطار المؤسسى والقانونى للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وأفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب هذه المذكرة يتم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزيرى الاقتصاد من البلدين تختص بمتابعة تنفيذ بنود التعاون الاقتصادى والفنى المتفق عليها، ووضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بالارتقاء بجهود التعاون المشترك فى كافة المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المتبادل.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتى المنصورى، إن هذه المذكرة، التى بموجبها سيتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع لوكسمبورغ، تشكل خطوة نوعية فى مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون الثنائى بين البلدين، إذ توفر اللجنة الاقتصادية منصة مثالية لتبادل فرص الشراكات المطروحة وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك مع وضع آليات للمتابعة ورصد التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأضاف، أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على التنسيق لعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة على هامش فعاليات إكسبو /2020-2021/ بدبي، وسيتم تطوير أوجه التعاون الاقتصادى والفنى فى حوالى 15 قطاعاً حيوياً وهم: التجارة البينية فى السلع والخدمات، والاستثمار، والقطاع المالى والمصرفي، والصناعة والصناعات التحويلية، والزراعة بما تشمله من محاصيل وثروة حيوانية وصناعات غذائية، والطاقة والطاقات المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية، والتشييد والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والقطاع اللوجستي، والبيئة، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية.

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وتتضمن المذكرة أيضا، التأكيد على أهمية تعزيز التقارب بين مجتمعى الأعمال وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية والمشاركة فى المؤتمرات المعارض الاقتصادية المقامة فى كلا البلدين، للاطلاع على أبرز الفرص للشراكات والمشاريع التنموية المطروحة وأيضا التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، مع التركيز على التيسير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات بأسواق الجانبين.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد بحكومة دوقية لوكسمبورغ، إن بلاده حريصة على تنويع أنشطة التعاون والاقتصادى والفنى مع الإمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات الواسعة التى يتمتع بها الجانبان، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من شأنه تعزيز جهود التعاون فى العديد من المجالات الحيوية... معرباً عن تطلعه لاستكمال جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة وتطوير وتنويع أطر الشراكات الاقتصادية التى تجمع البلدين الصديقين.

كما أكد الجانبان، الاستعداد خلال المرحلة المقبلة لتطوير برامج ملموسة ومشاريع مشتركة بين البلدين فى مجال الفضاء تغطى أوجه تبادل الخبرات العلمية والفنية واستكشاف الفرص الاستثمارية فى هذا المجال الحيوى ، متفقين على أهمية تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين لأهميتها فى تعزيز التواصل بن مجتمع الأعمال فى كلا البلدين.