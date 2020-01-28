شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% رابحاً 33.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6315.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 25.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7024.82 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.03% رابحاً 48.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4911.86 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 312.3 مليون سهم بقيمة 43.3 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 9887 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69%، فقطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%.

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وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.24%، تليه شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 15.25%، ثم شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 24.38% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 11.76%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 10%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة كامكو للاستثمار، عن تجديد تسهيلاتها الائتمانية الممنوحة من قبل أحد البنوك المحلية، وزيادة حدود هذه التسهيلات بمقدار 5 ملايين دينار كويتى فقط، مضيفة أنه هذه التسهيلات سوف تستخدم لغرض تمويل أنشطة الشركة الحالية والمستقبلية.

فيما أعلنت شركة المزايا القابضة، عن موافقة هيئة أسواق المال على السماح للشركة بشراء أو بيع ما لا يجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من منح الموافقة على 27 يناير الجارى.