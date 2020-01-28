شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الأمريكية: 5.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن الغرفة تستضيف للمرة الثانية، جوناثان كوهين السفير الأمريكى المرة الأولى كانت بعد وصوله بأربعة أيام، لافتا إلى الشراكة الكبيرة بين مصر وأمريكا وبلوغ حجم التبادل التجارى نحو 5.2 مليار دولار، مما يدعم إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين الفترة المقبلة منها نحو 3 مليارات دولار صادرات مصرية.

وجاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، حول "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر: فرص للمشاركة التجارية" بحضور السفير الامريكى بالقاهرة جوناثان كوهين.

وأضاف شريف كامل أن اتفاق التجارة الحرة سيدعم العلاقات بين البلدين والسماح بنفاذ المنتجات الى قارة افريقيا فى ظل وجود اتفاقيات بين مصر ودول القارة فى شتى المجالات.

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وأوضح أن من أهم مزايا مصر ما تمتلكه من موقع استراتيجي هام على المستوى العالمى، مما يقود لترسيخ العلاقات الاقتصادية .

واستعرض رئيس غرفة التجارة الامريكية السيرة الذاتية للسفير الأمريكى جوناثان كوهين جوناثان الذى عين سفيرا لمصر في 14 نوفمبر 2019، بعدما كان فى الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 يشغل منصب الممثل بالنيابة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وقبل ذلك ومنذ ذلك الحين، كنائب لممثل الأمم المتحدة، في السابق، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية التي تغطي قبرص واليونان وتركيا، ونائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في العراق.

كان نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في فرنسا، وقبل ذلك، مستشار الوزير للشؤون السياسية هناك.

كما شغل منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في قبرص ومستشار للشؤون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.