شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 8 أسابيع كأفضل استثمار بديل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع ، مع استمرار التركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل وقت ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ، حيث لا يزال فيروس كورونا الجديد ينتشر على نطاق واسع فى الصين ،الأمر الذي من المؤكد أن يؤثرا سلبا على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،وقبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 98.09 نقطة الأعلى منذ 2 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.95 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.90 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنحو 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.55% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة.

فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 4,515 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 106 حالة.

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الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر ، وقررت تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير المقبل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،وعن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الشهر الجاري.

تصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 1.2 % خلال كانون الأول/ديسمبر من انخفاض بنسبة 2.1% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من انخفاض بنسبة 0.1% الشهر السابق.

وبحلول الساعة15:00جرينتش يصدر مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال كانون الثاني/يناير المتوقع 128.2 نقطة من 126.5 نقطة في كانون الأول/ديسمبر.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات الاجتماع الأول لمناقشة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2020 ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي ، خاصة بعد التأكيد خلال الاجتماع السابق على الراغبة فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير على مدار العام بالكامل.