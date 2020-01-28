شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.530 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.3 مليون ورقة مالية بقيمة 459.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.8%، والعرب على 14.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.90%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 13.6 مليون جنيه، 402.2 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 741.3 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15626 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5102 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 543 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.