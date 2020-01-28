تراجع بورصة البحرين هامشياً بالختام بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 0.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1645.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية، حيث جرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 914.1 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.02% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.21% مدفوعاً بصعود سهم شركة إبى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.62%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%. Advertisements وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 185 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 74.175 مليون سهم إلى 74.360 مليون سهم تمثل 3.356% من الأسهم الصادرة، بتاريخ 27 يناير الجارى.

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