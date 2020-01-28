شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النفط تستقر بعد تراجعات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت عقود النفط الآجلة اليوم الثلاثاء بعد تراجعات على مدى الأيام الخمسة الماضية بسبب مخاوف من تأثر الطلب على الخام سلبا بعد تفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين، فيما يشير بعض المحللين إلى أن الانخفاض ربما يكون انتهى.

وانخفض خام القياس العالمى برنت أربعة سنتات إلى 59.28 دولار للبرميل، وكان قد وصل أمس الاثنين لأدنى مستوياته فى ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار بعد أن أدى تفشى الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى أربعة سنتات إلى 53.18 دولار، بعد أن أمضى معظم الجلسة اليوم منخفضا عقب أن تراجع لأدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر فى الجلسة السابقة عند 52.13 دولار.

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وتوقع بنك باركليز نزول الأسعار المتوقعة لخامى برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار عام 2020 بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي.

وسعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتقليل من تأثير لتفشى الفيروس، وقالت السعودية أمس الاثنين إن بمقدور أوبك التجاوب مع أى تغيرات تطرأ على الطلب.

وتخفض أوبك ومنتجون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إمدادات النفط لدعم أسعار الخام منذ نحو ثلاث سنوات، واتفقت فى الآونة الأخيرة على خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافى إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى مارس.