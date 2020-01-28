شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.13% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2792.56 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها الاتصالات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153 مليون درهم من خلال تنفيذ 2100 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقرت 8 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، فقطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 6.32%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.79%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 9.81%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 9.36%.

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وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة وبلغت 36.9 مليون درهم بحجم تداول 9.1 مليون ورقة مالية.

وتصدر سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد، قائمة الأسهم المرتفعة، بعد إعلانه عن نتائجها المالية المدققة لعام 2019، حيث سجلت نموا بنسبة 11% فى صافى أرباحها للعام 2019، بلغ 472.5 مليون درهم، ويعود ذلك إلى إضافة 51.336 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملائها مما رفع إجمالى قدرتها التبريدية إلى 1.182 مليون طن، إلى جانب ذلك، أوصى مجلس إدارة "تبريد" بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019 على مساهميها بقيمة 10.5 فلس للسهم بزيادة بلغت 11% مقارنة بالعام السابق، وذلك تماشيا مع التزام الشركة بزيادة توزيعات الأرباح بما ينسجم مع وتيرة نمو أعمالها.