شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عمان بـ 1.82 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم اليوم 61.92 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 1.82دولار امريكي مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 60.10 دولار.

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير المقبل بلغ 65.49 دولار للبرميل مرتفعًا بمقدار2.68 دولار للبرميل مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الجاري وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد حذرمن أنه إذا غض المجتمع الدولي الطرف عن إغلاق صناعة النفط بالبلاد فسيكون متواطئا في تقويض سيادة القانون.وأوضح أن الإغلاق المستمر منذ عشرة أيام هو الأطول منذ سنوات، إذ يشمل حقولا وموانئ في شرق ليبيا وجنوبها، مما جعل الإنتاج يهوي من حوالي 1.2 برميل يوميا إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا.

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وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، إن الإنتاج قد يبلغ 72 ألف برميل يوميا قريبا إذا استمر التوقف وقال في كلمة بمعهد تشاتام هاوس البحثي في لندن، "على المجتمع الدولي أن يدرك أنه إذا كافأ أو حتى تساهل مع أولئك الذين ينتهكون القانون في ليبيا فسيكون متواطئا في القضاء على سيادة القانون ببلدنا وتابع: "يعني ذلك مزيدا من الفساد ومزيدا من الجريمة ومزيدا من الظلم ومزيدا من الفقر. مضيفا إنه جرى إخطار المؤسسة بأنها لن تتلقى الميزانية التي طلبتها من أجل خطة توسع طموح في إنتاج النفط.

وأضاف أن العواقب الفنية والبيئية للإغلاق قد تكون كارثية، إذ يؤدي إلى تآكل خطوط الأنابيب وتسربات قد تستمر لسنوات.