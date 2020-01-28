شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتماسك فوق أدنى مستوى 3 أسابيع والأنظار على تطورات الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ،ضمن محاولات التعافي من أكبر خسارة يومية فى أربعة أشهر ، لكن تظل المعنويات هاشة جدا ، فى ظل التركيز على تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين وعدة بلدان حول العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.3% ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل عمليات البيع المفتوحة للأصول ذات العائد المرتفع ، فى ظل تفشي انتشار فيروس كورونا فى الصين.

وتعد خسارة الأمس هي الأكبر فى نحو الأربعة أشهر الأخيرة ،وتم محو حوالي 180 مليار يورو من القيمة السوقية للأسهم الأوروبية ، مع ارتباط معنويات المستثمرين بالأخبار الواردة من الصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

Advertisements

تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.8 % ، مع انتعاش واسع لمعظم أسهم شركات الاتصالات فى أوروبا والعالم.

حتى صباح يوم الثلاثاء ،أكدت السلطات الصحية فى الصين ،أن 106 أشخاص قد لقوا حتفهم نتيجة الإصابة بالفيروس القاتل كورونا الجديد ،وارتفع عدد المصابين إلى 4.515 حالة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف تفشي الفيروس الصيني.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.1 % ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 أكثر من 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنحو 0.25%.