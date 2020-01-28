شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبيل انطلاق فعاليات أول اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2020.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,576.86$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,581.58$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,583.03$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,588.43$ للأونصة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تفشي انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو شهرين عند 98.03 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات الاجتماع الأول لمناقشة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2020 ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي ، خاصة بعد التأكيد خلال الاجتماع السابق على الراغبة فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير على مدار العام بالكامل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.17 طن متري ،فى أول انخفاض يومي منذ 10 كانون الثاني/يناير الجاري ،لينزل الإجمالي إلى 899.41 طن متري.