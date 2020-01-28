شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر ومخاوف الفيروس الصيني تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال السبعة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن تكبح تلك المحاولات تفاقم انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين ،وتأثيره السلبي على اقتصاد أكبر مستورد للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.25$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.74$، و سجل أدنى مستوي عند 52.71$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 59.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.93$ ، وسجل أدنى مستوي عند 58.52$.

على صعيد تعاملات يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.7% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 52.18$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% ،وسجلت مستوي 58.52$ للبرميل الأدنى منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 4,515 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 106 حالة.

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الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر ، ومددت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير ،وطلبت من الشركات فى شنغهاي عدم بدء العمل حتى 9 شباط/فبراير المقبل على الأقل.

وقال بنك باركليز يوم الثلاثاء إن أسعار النفط ستتأثر بواقع 2$ للبرميل بسبب الأثر الاقتصادي السلبي المحتمل لتفشي فيروس كورونا فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مستورد له.

وخفض البنك توقعات أسعار النفط على مدار العام بالكامل ، بالنسبة للخام الأمريكي من 59$ إلى 57$ للبرميل ،ولخام برنت من 64$ إلى 62$ للبرميل.

وتوقع البنك قيام تحالف "أوبك بلس" باتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق عندما يجتمع فى آذار/مارس المقبل ، فى حال تخلف الطلب عن التوقعات بما يتراوح بين 600 ألف إلى 800 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من هذا العام.