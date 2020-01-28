شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكان يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل – 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك أوف أمريكان (BAC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وقد سجل السهم أدنى سعر له في آخر جلساته عند 32.48، ليرتد منه ارتفاعاً مقلصاً بعضاً من خسائره، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -2.06% بما يعادل -0.69 نقطة ليستقر عند سعر 32.85 دولار، وسط محاولات السهم تصحيحي الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، ويعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.36، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 31.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط