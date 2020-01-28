شكرا لقرائتكم خبر عن على بابا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة على بابا (BABA) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.87% بما يعادل -8.28 نقطة ليستقر عند سعر 205.47 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 195.98، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 212.93.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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