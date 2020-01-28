شكرا لقرائتكم خبر عن "عناية للتأمين" توقع عقداً مع المركز الطبي الدولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن توقيع عقداً لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي المركز الطبي الدولي وأفراد عائلاتهم، وذلك لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من 1 فبراير 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد ستكون اكثر من 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة للعام المالي 2018.

Advertisements

وبحسب البيان، من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة.

وجدير بالذكر أن عناية تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مُحققة صافي خسائر بلغ 32.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 78.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل خسائر بلغت 76.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%.