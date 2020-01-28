شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المجموعة السعودية" ترتفع 139% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 138.6% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 62 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 26 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.6% إلى 236 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 169 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 11 مليون ريال نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع (SCP) التي تمت خلال الربع الرابع من العام الحالي، مقابل خسائر بمبلغ 88 مليون ريال للربع المماثل من العام 2018.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 1.8 مليار ريال بالربع الرابع من العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 605 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 865 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراحع بلغت 30.1%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 839 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 35.2%.